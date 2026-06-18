川崎競馬の２歳新馬戦が６月１８日に２鞍（いずれも１４００メートル）行われ、３Ｒはサンバルカン（牡、父チュウワウィザード）が９馬身差で押し切った。手綱を執った笹川翼騎手は「真面目に最後まで走った。折り合い面がもっと良くなればさらにいい」と期待した。４Ｒはシゲキング（牡、父ニューイヤーズデイ）が７馬身差で逃げ切り。勝ちタイム１分３１秒７は、古馬Ｃ２だった前日の４Ｒより０秒５速かった。野畑凌は「能力試