自身のSNSで公開サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が公式Xで、現地で実現した女子アスリートとの“豪華女子会”の様子を投稿。ファンの注目を集めている。影山が「大好きなお姉さんたち」と記した3ショット写真に写っていたのは、共になでしこジャパンのメンバーで、現在はイングランドでプレーする長谷川唯（マンチェスター・シティ）と、