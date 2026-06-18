“音痴の神”に愛された愛嬌たっぷりトラベラー『りんチャンネル』をご紹介します。“音痴の神”に愛された愛嬌たっぷりトラベラー『りんチャンネル』今週のピックアップ『世界の人と語彙力皆無が全力で繋がった初日!!【ポケモンGO】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますりんさん：「主に東北・宮城の方で『ポケモンGO』のロケの配信をしている『りん』と申します。よろしくお願いします」 ――YouTubeでのご活動を始めたきっ