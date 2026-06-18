アイドルグループの私立恵比寿中学が、公式サイトで新曲のジャケット写真の差し替えを発表。理由を「誤解を招く可能性のある表現となっていた」としているが、SNSでは「気にしなくていい」といった声が多く寄せられている。 “たかみな”高橋みなみが大学の客員教授に就任学園アイドルのプロデュースも兼任か 私立恵比寿中学は、16日に公式サイトや公式X（旧Twitter）を更新。新曲の「えびチリ、はじめました」