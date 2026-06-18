ロシアの首都モスクワの石油精製所が18日にドローン攻撃を受け、火災が発生しました。モスクワ市内に響き渡る爆発音。市内は黒い煙で覆われています。モスクワ市のソビャニン市長は18日、SNSで「モスクワに向かっていた194機のドローンは撃墜できたものの、複数のドローンが石油精製所に命中した」と述べました。また、石油精製所近くの集合住宅にもドローン攻撃がありました。ウクライナは16日にも同じ石油精製所に対して長距離攻