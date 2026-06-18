オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇陛下は、先の大戦で両国が敵対した歴史についてのおことばを述べ、愛子さまやワールドカップ観戦のエピソードについても触れられました。■晩さん会スピーチで“苦難の歴史”と“平和への願い”訴えきらびやかな王宮に国王夫妻とともに姿を見せられた、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。両陛下は勲章を着用され、皇后さまは、青やゴー