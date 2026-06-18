俳優・舘ひろし（76）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし本作のプロモーションに積極的だった舘は、テレビやラジオに10番組以上、雑誌など50媒体以上に登場した。労われると舘は「今回は頑張りました」と苦笑い。思い出に残っているものを問わると「1日警察署長は大変でした。調布にお邪魔したんですけど、調布はもともと石原