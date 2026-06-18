盛岡競馬場では来月から、マーキュリーＣ（７月２０日）〜クラスターＣ（８月１１日）〜不来方賞（９月１日）〜マイルＣＳ南部杯（１０月１２日）と４カ月連続で交流重賞が行われる。この『岩手競馬ダートグレードシリーズ（ＩＤＧＳ）２０２６』のＰＲのため岩手県競馬組合の関係者と、ＩＤＧＳアンバサダーに就任した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也が１８日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れ