車体が半分ほど水につかったトラック。フロントガラスは粉々に割れています。現場はトルコ南部の町。事故の瞬間が防犯カメラに記録されていました。走ってきたトラックがガードレールをなぎ倒し、そのまま用水路に突っ込みました。現地のメディアによりますと、土砂を運んでいたトラックが制御を失い、用水路に転落したということです。運転手は駆け付けた消防隊が救出。奇跡的に軽いすり傷で済んだということです。