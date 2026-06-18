歌手の華原朋美（51）が、おなかを見せた最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】華原朋美 おなかを見せた最新ショットや息子との2ショットこれまでもXで、6歳の息子との日常を発信してきた華原。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子や、「モデルさんみたい」「イケメンに違いない」と話題になった、卒園式での息子の姿などを披露してきた。2026年5月1日には、30周年記念のコンサート後に病気が見つか