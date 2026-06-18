ドッグランで遊んでいたゴールデンレトリバーさん。ボール遊びに夢中で、飼い主さんの『帰るよ』をスルーし続けた結果…まさかの光景が話題になっているのです。 大きな赤ちゃんという表現がぴったり！？微笑ましいその光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：遊びに夢中で呼んでも無視する大型犬→仕方がないので、二人がかりで…強制連行