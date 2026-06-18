ある日、いつも一緒に寝ているアルファくんがなかなか寝室へ来ないことを不思議に思い、探しに行った飼い主さん。長女さんの部屋で発見したのですが、人影と見間違ったという予想外の姿が大きな反響を呼びました。 「自分で服着た？」「優しく見守っていてお利口さん」と評判で、10万回以上再生されています。 【動画：夜、寝室に大型犬が来なかったので探しに行った結果→なにかを真剣に見つめていて…人間の子どものような光