ヨーク・ホールディングスの業績が好調だ。26年2月期は営業利益が503億円、前期比3倍以上に拡大した。イトーヨーカ堂など主力のスーパー事業が牽引している。石橋誠一郎社長は「既存店の改装効果で食品を中心に売上が伸び、荒利益率が向上。今後も設備投資の大部分を店舗に振り向けて再成長を図る。注力する惣菜や低価格プライベートブランド（PB）『セブン・ザ・プライス』の品ぞろえを充実させ、若い世代など新たな客層も取り