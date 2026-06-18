THE YELLOW MONKEYが2024年10月から2025年9月にかけて開催したツアー『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X』全ブロックのライブ映像作品を、8月26日にリリース。本日より予約受付がスタートしている。 （関連：THE YELLOW MONKEY『Sparkleの惑星X -ネ申-』ライブレポート：4人がロックに託した希望、バンドに賭けた夢――最強の“今”） 本ツアーは、10枚目のアルバム『Sparkle X』を携え