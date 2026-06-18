楽天モバイルは18日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で販売中の「Rakuten 認定中古」製品について、楽天モバイル公式サイトでの取り扱いを開始した。 iPhone 15 Plus（左）とiPhone 15 Pro（右） 公式サイトで販売するRakuten 認定中古製品については、楽天モバイル公式 楽天市場店のラインアップに加えてiPhone 15シリーズを追加したほか、製品グレード「A＋（美品）」や「A（良品）」に加えて「B（可）