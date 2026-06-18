山形県寒河江市できょう、市が力を入れているさくらんぼ、「紅秀峰」の出発式が行われました。関係者は今年のできに期待を寄せています。 【写真を見る】「紅秀峰」を乗せたトラックが東京へ出発不作の去年から一転、例年並みの出荷量に期待今年は糖度も高く上質な仕上がりに（山形・寒河江市） 寒河江市がブランド産地として生産に力を入れている「紅秀峰」。 去年の出荷量は高温の影響により、ＪＡさがえ西村山管内１市４