Amazon.co.jpは、電子書籍サービス「Kindle」で、最大70％オフとなる「夏の超大セール第1弾」を開始した。期間は7月13日まで。 たとえば、「つくりたくなる日々レシピ（追加レシピ特典付）」（著：長谷川あかり）が1650円→1100円（33％オフ）、「こうやって、考える。」（著：外山滋比古）が836円→360円（57％オフ）で販売されている。 ほかにも、「プロジェクト・ヘイル・メアリー上」（著