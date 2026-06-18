清水エスパルスは６月18日、宇野禅斗がブンデスリーガ１部ボルシアMGへ完全移籍すると発表した。現在22歳のMFは、昨夏のE-１選手権で日本代表デビュー。今季清水で主将を務めただけでなく、攻守両面でハイパフォーマンスを披露。その活躍が認められて、５大リーグ行きを勝ち取った。宇野は清水の公式サイトを通じて、次のようにコメントしている。 「このたび、ボルシアメンヒェングラートバッハに移籍することになりま