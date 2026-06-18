来年春に予定されている周南市長選に無所属で新人の前島修さんが立候補することを表明しました。（前島修氏）「決して私が言っていることを理解する必要はないから、私に周南市長を任せておけばあなた方の懐にはどんどんお金が入ってくるという、それが郷土愛の循環経済」来年春に行われる予定の周南市長選に立候補を表明したのは前島修さん52歳です。前島さんは周南市出身で、下松高校を卒業したのち、東京電機大学大学院を修了。