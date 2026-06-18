高校生の文化の祭典＝県高校総合文化祭の総合開会式が宇部市で行われました。宇部市渡辺翁記念会館で行われた総合開会式には県内各地の文化部の高校生が集まりました。県高校総合文化祭は県内の高校の文化部の生徒が発表をしたり、競い合ったりする「文化の祭典」です。全部で19部門あり、吹奏楽や合唱など発表する部門と、将棋や弁論といった全国高校総合文化祭の予選となっている部門があります。5月から11月にかけて部門ごとに