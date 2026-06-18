上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について。周辺自治体の議会で18日、国や事業者からの詳細な説明を求める住民からの請願が採決や委員会審査が行われました。田布施町議会に地元商工会から出されていた請願では、中間貯蔵施設建設計画について、具体的な計画や安全性などについて十分な説明がされているとは言い難く、住民が適切に判断する条件が整っていないとして町長から国や中国電力に対し、正確で詳細な説明を