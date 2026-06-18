およそ150年続く、柳井市の伝統工芸品が生んだつながりです。フランス・パリ水族館の館長らがきょう柳井市を訪れ柳井金魚ちょうちんの制作現場を視察しました。柳井市の井原市長のもとを訪れたのはフランス・パリ水族館のポヴィレヴィッチ館長とダローニCOOの2人です。柳井を訪れたそのわけは・・・。（パリ水族館ポヴィレヴィッチ館長）「私たちはいつも日本に関するブースを設けていて、それを強調するために柳井