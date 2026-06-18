広島県内の今年の特殊詐欺の被害額が、5月末までで約26億8000万円にのぼり、過去最悪のペースで推移していることがわかりました。このうち、SNS型投資詐欺は認知件数が大幅に増加し、被害額は全体の4割あまりとなる約12億円となりました。【2026年6月18日 放送】