世界ジオパークに認定されたふるさとを盛り上げようと美祢市の中学生が秋芳洞の入洞者を増やす取り組みについて地域の人と話し合いました。美祢市の秋芳中学校で開かれた生徒総会。生徒の意見だけでなく、おとなの意見も取り入れ、考えを深めてほしいと地域の人が毎回、参加しています。今回の議題は美祢市が掲げる「秋芳洞入洞者数5万人増加」に向け自分たちに何ができるか。生徒は事前に考えていた案を持ち寄りグルー