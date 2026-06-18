長崎市にある大手生命保険会社が、「グリーフケア」について理解を深めようと、社員向けに初めて講習会を開きました。 講習が行われたのはメットライフ生命 長崎本社です。 英語で深い悲しみを意味する『グリーフ』。 日本では、大切な人やものを失ったときに、「湧き上がる深い感情」を表す言葉として使われるようになってきています。 メットライフ生命では業務で遺族と関わることもあるため、社