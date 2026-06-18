伝統工芸の九谷焼から2025年新たに誕生した「凍るうつわ」。1年の時を経て、改良を重ね新商品の開発などが進んでいます。伝統の枠に縛られない九谷焼の新たな挑戦を取材しました。訪れたのは、石川県加賀市打越町の九谷結窯。ここで2025年完成したのが、「凍るうつわ」です。白山市鶴来地区で取れる吸水性と速乾性の高い「河合陶石」を使用し、およそ5年かけて製作。水にさらして冷凍庫に入れると、長時間、冷たさをキープし、結露