元SKE48の石田安奈さんは6月18日、自身のInstagramを更新。美しいマタニティフォトを公開しました。【写真】石田安奈のマタニティフォト「このドレスでも撮ってもらった」石田さんは「アンジェのマタニティフォトで着たこのドレスでも撮ってもらった」とつづり、4枚の写真を投稿。ピンクとパープルのチュールがあしらわれたドレスを身にまとい、大きなおなかに優しく手を添えた姿です。柔らかい表情でカメラを見つめたり、明るい笑