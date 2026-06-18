八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件に関連して、賄賂の一部を隠そうとしたとして、熊本地方検察庁は八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）ら4人を組織犯罪処罰法違反の罪で起訴しました。 【写真を見る】八代市議会議員ら4人を“マネーロンダリング”で起訴【熊本・八代“巨額”汚職事件】 市民は、怒り呆れ―― 熊本地震からの復興のシンボルとして、2022年に完成した八代市役所ですが、多額の税金が投じら