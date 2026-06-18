住民らがメガソーラーの開発許可を取り消すよう奈良県に求めた裁判。住民側が逆転勝訴です。 奈良県平群町の山林で進められているメガソーラーの設置工事。訴状によりますと、周辺住民らは「下流の川が水を流せる能力を十分に考慮できていない」などとして、県に対し、開発許可を取り消すよう求めていました。 一審の奈良地裁は去年3月、下流の川が水を流せる能力は県が定める2つの技術基準で考慮されて