夏の甲子園を目指す高校野球熊本大会は7月に開幕します。その組み合わせが決まりました。 ＜画像で確認＞夏の甲子園を目指す熊本大会54チームのトーナメント表 参加する54チームの組み合わせです。 ひとつ目のブロックに、今大会、秋の熊本大会を制し、春のセンバツに出場した第1シードの熊本工業が入り、同じブロックに第6シードのルーテル学院もいます。 2つ目のブロックは、第3シ}