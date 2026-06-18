6月19日の関東の天気を高柳光希キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・雨上がりに日差し広く夏日に…・18日夜局地的なにわか雨に注意・この先は“梅雨寒”の日が多い…・19日強烈な日差し 30℃超え続出