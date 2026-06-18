夏が旬の「岩ガキ」の出荷が18日、熊本県天草郡苓北町で始まっています。岩ガキは大型のカキで、クリーミーで味が濃いことから「海のチーズ」とも呼ばれています。 福島水産では富岡湾の沖合いで3年以上育てた250グラム以上のカキを、専用の無菌海水のプールに16時間以上浸し、大きさ別に箱詰めして出荷していました。 今年は肉厚で、おいしいということです。■福島水産 福島剛士さん「苓北町