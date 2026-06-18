俳優・舘ひろし（76）、八嶋智人（55）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろしこの日、舘らは客席の通路からサプライズで登場。舘が姿を見せるなり、会場は大歓声で「ひろし」コールが鳴り響いた。千両役者ぶりを発揮した舘とはうって変わり、ちゃめっ気たっぷりだったのは八嶋だった。愛想よく手を振りまくり、ステージに上がる