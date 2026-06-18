『マイボディ・オン・ザ・ムーン』「2024年、月の裏側で発見された頭部のない数十体の遺体。それは、人類に大いなる変革をもたらす――」まるでジェイムズ・P・ホーガンの『星を継ぐもの』を彷彿とさせるこの“つかみ”を読んだだけで胸が躍り、思わずページをめくり始めてしまう。そんな国産SFが登場した。矢野アロウ『マイボディ・オン・ザ・ムーン』（早川書房）である。中国の月面探査機〈チャン