文部科学省は１８日、全国の公立中学校と高校などを対象にした２０２５年度の英語教育実施状況調査で、英検３級相当以上の英語力がある中学３年生の割合が５４・６％に上ったと発表した。高校３年生の５２・４％は英検準２級相当以上の英語力があった。どちらも調査を開始した１３年度から２０ポイント以上増えたが、地域差もあった。コロナ禍の２０年度を除き、毎年調査している。今年２月１日時点で、中３は日常的表現と基本