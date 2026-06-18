お笑いコンビ、かまいたち濱家隆一（42）が18日、Xを更新。しゃべりまくる芸能人に驚きを見せた。「柳沢慎吾さんとロケしてます」と前置きした上で「ずっと喋ってはります。ずっとです。信じられないかもしれないですが本当にずっとです。今もです。すごいです。」とつづり、あ然としていた。このポストに対し「ずっと話し続けられる才能羨ましいです。なかなか続かないよ、会話」「以前、地元でロケしてるところを見かけたけど、