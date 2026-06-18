【漫画】本編を読むなぜ、こんな仕草を見せるのだろう…。猫と暮らしていると、そう感じる光景を目にすることが多い。人間味あふれる姿を見せたり、人間を上手く使ったりと猫の行動は予測不可能だ。猫コミックエッセイ『ネコトラビット』を描いた漫画家のコトラさんは、2匹の愛猫と暮らしている。愛猫ソワちゃんにはコトラさんも驚く、“高貴な一面”があるよう。なんと、水を飲む時は一般的な猫のように水入れに顔をつけるの