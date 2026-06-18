ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」は１８日、「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」からの食事会招待状を破いた動画公開で、出禁を通告された?初期アバター?こと青山裕太氏が「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏に謝罪する場面を収録した動画を公開した。青山氏は騒動翌日にキャバクラ店にいた林氏のもとに謝罪のため訪れたが、粗相が相次ぎ、火に油を注ぐ事態となっていた。公開された動画はその翌日で、改めて青山氏