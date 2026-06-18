ひとり老後に必要な準備は何か。医師の保坂隆さんは「尊厳のある最期を迎えるには、『病気や老いが進んでひとり暮らしが難しくなったら、自分はどうしたいか？』を明確にしておく必要がある」という――。※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／deeepblue※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／deeepblue■地域に