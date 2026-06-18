「認知症にはなりたくない」そう思う人が多いかもしれない。認知症専門医の繁田雅弘さんは「認知症を患ってからも人生は続く。どんな告知が好ましいか、症状をいかに遅らせるか、そんな議論ばかりが注目されるが、患者本人や家族の幸せを左右するのはそこではない」という――。※本稿は、繁田雅弘『認知症になって幸せな人、不幸せな人』（PHP研究所）の一部を抜粋・再編集したものです。■「わかっていない」けど、幸せもう何年