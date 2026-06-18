あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「女子中学生」の略語は？「女子中学生」の略語はなんでしょうか？ヒントは、英字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「JC」でした！JCとは、女子中学生をローマ字にして頭文字を取った言葉です。ちなみに、女子高生は「JK」、女子小学生は