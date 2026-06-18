【第13村人 ゼフィア】 5月→7月初旬 発売予定 価格：33,000円 【第18村人 ヘイゼル】 6月→7月末 発売予定 価格：39,800円 「第13村人 ゼフィア」5月→7月初旬発売予定 ヴェルテクスは、フィギュア「第13村人 ゼフィア」と「第18村人 ヘイゼル」の、発売およびお届け時期のお知らせを発表した。 本発表によると、当初5月に発売予