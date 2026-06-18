東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【天気図】19日は、梅雨前線が九州にかかり福岡や佐賀も雨となるでしょう。20日になると、前線は九州の北に位置する見込みですが、前線上に低気圧が発生し、湿った空気の流れ込みが強まる見通しです。週末は雨の降り方に注意が必要です。【天気・気温】19日の福岡・佐賀は、曇りのち雨のマークとなっていますが、県南部の地域は午前中か