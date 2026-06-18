WATWINGが毎回ひとりずつ編集長になって企画構成を考えた『おれたちの1ページ』のごほうび企画もついにラスト。今回は、全12回の連載をオフショとともに編集部目線でプレイバック！連載は卒業しちゃうけど、またRayに帰ってきてくれることを心よりお待ちしております♡「おれたちの1ページ」オフショット集撮影の裏側を振り返り♡全12回の連載をオフショとともに編集部目線でプレイバック。今回で連載は卒業しちゃうけど