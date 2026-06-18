左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子（６０）が、１８日に自身のインスタグラムを更新し、タレントの高田文夫の７８歳の誕生日をお祝いしたことを報告した。「『文夫の部屋』祝７８歳！高田文夫生誕祭！」と書き出した松本は、続けて「高田文夫先生をお祝いして大集合！有楽町よみうりホールにて賑やかにライブ開催！」とつづり、「片岡鶴太郎さん、秋山竜次（ロバート）、爆笑問題、松村邦洋さん、ナイツ、Ｕ字工