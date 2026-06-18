タレント・清水ミチコが１８日、木曜パーソナリティを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（前１１時３０分）の生放送に出演。アシスタントの漫才コンビ・ナイツとのトークで、偽メール受信の体験を明かした。オープニングでは、清水がパソコンをウイルスに汚染されたことや、ナイツ・塙宣之が、自分の名前を雑音でわざと消す怪しい留守電があったことなど怖い経験を告白した。清水は「（やり口が）巧妙。昔