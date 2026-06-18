死者8人、重軽症者600人以上となった松本サリン事件から6月27日で32年となります。松本市では18日、消防が化学物質がまかれたことを想定した特殊災害訓練を行いました。「まかれた物って液の量はわかりますか？」「500㎖ぐらいのペット」「500㎖ですか、 わかりました」「色とか臭いとかしましたか」「臭いはしなかったと思う」訓練は、路線バスの乗客が車内に液体をまき散らしたことで刺激臭が発生し、複数人の意識が