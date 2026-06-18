１５日、船に積み込まれるスギの稚魚。（海口＝新華社配信／叢高）【新華社海口6月18日】中国海南省陵水リー族自治県の新村港で15日午前、日本の活魚運搬船「第三十八住宝丸」が約346万元（1元＝約24円）相当のスギの稚魚10万匹を積み込み、鹿児島に向けて出航した。海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営の開始以降、初のスギ稚魚輸出となった。スギは省内で大規模に養殖されている熱帯性魚類の一つ。同県や万