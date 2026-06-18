大河ドラマ「光る君へ」の和泉式部を演じ、ドラマ「正直不動産」などで知られる女優でモデル・泉里香（３７）がＳＮＳでプライベートショットを公開し、「透明感がすごい♥」「毛穴ないのか」「ピュアな美しさが素晴らしい」「メチャメチャ可愛いなぁ♥」「最高に綺麗」「めっちゃ可愛すぎです」などと薄化粧のナチュラルな美しさに注目が集まっている。「オフショット♡」と近影を投稿したのは６月１１日。泉