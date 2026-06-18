車道から歩道に上がった女性。次の瞬間、マンホールのふたが回り、隙間から転落してしまいました。ブラジル有数の観光地・リオデジャネイロで起きた想定外の事故。原因は、転落の数時間前の映像に残されていました。同じマンホールのふたを持ち上げる人が…。現地メディアによりますと、ふたを盗もうとして途中で諦めた可能性があり、この時ふたが固定されなくなったといいます。女性は軽いけがをしました。一方、ブラジルの中西部